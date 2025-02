Clubes brasileiros tentam a contratação de jogador do Flamengo

Após negociação com o CSKA, da Rússia, fracassar, Lorran, do Flamengo, segue sendo observado por outros clubes. Mirassol, Red Bull Bragantino e Fortaleza estão interessados pela contratação do jogador de 18 anos. A informação é do jornalista Venê Casagrande, confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

A reportagem do Lance! apurou que, caso o Flamengo não consiga vender o jovem para o futebol internacional, analisará a possibilidade de emprestar o atleta para outro clube brasileiro. O mesmo aconteceu com Matheus Gonçalves, que vestiu as cores do Red Bull Bragantino. Atualmente, vem se destacando no time principal.

Lorran durante partida do Flamengo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Lorran ficou perto de deixar o Flamengo e assinar com o CSKA

Inicialmente, o Flamengo recusou uma proposta de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) do clube russo pelo meia-atacante. Posteriormente, a oferta foi de 8 milhões de euros (R$ 50 milhões), mas mesmo assim não converseu a cúpula rubro-negra, que chegou a soltar uma nota comunicando o término das conversas.

continua após a publicidade

Atualmente, Lorran, que iniciou a temporada no time alternativo, está sem espaço na equipe de Filipe Luís.

Números de Lorran pelo Flamengo

No profissional desde 2023, Lorran já disputou 35 jogos com a camisa rubro-negra (18 vitórias, 8 empates e 9 derrotas), e marcou dois gols. O meia, aliás, é o jogador mais jovem a marcar pelo time carioca, com 16 anos (na época).

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real