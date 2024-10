Internacional projeta 40 mil torcedores contra o Flamengo no Beira-Rio

Internacional espera 40 mil torcedores contra o Flamengo no Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 28/10/2024 - 17:07 • Porto Alegre (RS)

O Internacional vive boa fase no Campeonato Brasileiro. Já são onze jogos sem perder e agora encara uma sequência de três jogos no Beira-Rio, o primeiro deles contra o Flamengo. Na noite de quarta-feira (30), 40 mil torcedores são esperados para o confronto.

Apesar do horário da partida (19h de quarta-feira) não favorecer a ida de público ao estádio, a torcida do Internacional promete comparecer em peso. De acordo com o clube, são esperados 40 mil torcedores no Beira-Rio. O Inter também aproveita a boa sequência para incentivar sua torcida a fazer parte do quadro social, que atualmente conta com 145 mil associados. O Internacional tem o objetivo de chegar aos 150 mil sócios ainda nesta temporada.

No último jogo no Beira-Rio, o Inter quebrou o recorde de público. Foram pouco mais de 48 mil torcedores presentes na casa Colorada para acompanhar a vitória do Colorado por 1 a 0 em cima do maior rival, o Grêmio.

Beira-Rio recebeu mais de 48 mil torcedores no Gre-Nal 443(Foto: Júllia Brasil/Lance!)

Apenas dois pontos separam Internacional do Flamengo

A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e é a última em atraso tanto do Internacional quanto do Flamengo. O jogo é de suma importância para as equipes, visto que apenas dois pontos os separam na tabela.

Enquanto o Flamengo ocupa a 4ª colocação, com 54 pontos, o Inter vem logo atrás, no 5º lugar, com 52 pontos conquistados. Caso o Colorado vença, ultrapassa o adversário e ingressa no G-4 do Brasileirão. O objetivo do Inter na temporada é conquistar uma vaga na Libertadores e, ao final da 31ª rodada, o time chegou aos 93% de chances de garantir um espaço na competição.