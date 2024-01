Santos deixará o Flamengo com uma passagem de altos e baixos, mas com grandes títulos no currículo. Em 2022, o goleiro foi titular e importante nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2023, porém, o desempenho do atleta caiu bastante e ele viu os concorrentes do elenco passarem à frente na disputa pela posição (Matheus Cunha, inicialmente, e Rossi, no fim do ano).