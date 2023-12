Com o gramado do Maracanã em manutenção, o presidente Rodolfo Landim já havia manifestado o interesse de levar jogos do Campeonato Carioca para fora do Rio de Janeiro. O calendário divulgado pela Ferj confirmou a decisão. O mandatário rubro-negro justificou a escolha das cidades por meio do número de torcedores do Flamengo presentes em cada uma delas.