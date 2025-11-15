Flamengo 130 anos – Das primeiras palavras ao Maracanã: Zico revive sua história rubro-negra

O Flamengo completa 130 anos neste sábado, dia 15 de novembro. Para celebrar a data especial, o Lance! lançou o documentário Flamengo 130 anos - Uma história de raça, amor e paixão, que conta com nomes ligados ao clube carioca. Evidentemente, Zico, o grande herói da epopeia rubro-negra, foi a grande atração da obra.

Em um bate-papo para lá de especial, o Galinho de Quintino relembrou o período em que o Flamengo entrou na sua vida, ainda quando criança.

— A gente quando nascia lá em casa, o pai já comprava o uniforme completo do Flamengo. O filho podia ser tudo, liberdade total, desde que fosse Flamengo (risos). Então, a gente só ouvia falar de Flamengo dentro de casa. Quando nasci, foi o período do tricampeonato, do Dida fazendo gol. E meus pais sempre disseram que uma das primeiras palavras que falei depois de pai e mãe foi Dida. Lógico que o Flamengo ficou enraizado, enraizado na nossa vida, esse foi o primeiro contato com o Flamengo — iniciou Zico ao Lance!.

Zico, ídolo do Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

— Fui para o Flamengo com 13 para 14 anos, em 1967. Fui levado pelo Celso Garcia, ele foi assistir um jogo meu de futsal, joguei bem, fiz muito gol e tal. Tinha meus irmãos jogando no America. Tinha jogado um jogo pelo infantil do America, tudo acertado para ir para lá, mas na hora de fazer a escolha eu falei "pô, deixa eu tentar no Flamengo" e aí foi assim que eu comecei. Praticamente de 1967 até 1989 com intervalo de dois anos lá na Itália — completou.

A primeira vez que Zico vestiu a camisa do Flamengo como jogador no Maracanã

Um dia marcante na carreira de Zico e na memória dos torcedores do Flamengo foi quando o camisa 10 estreou pelo Rubro-Negro no Maracanã profissionalmente. No entanto, outro momento especial para o Galinho foi quando ele esteve no estádio pela primeira vez, ainda nos juniores, e recebeu um presente muito especial.

— No profissional foi contra o Vasco. Foi logo de início. A história começou antes disso. Acabou o meu campeonato de juvenil em 1971 e o Vasco tinha sido campeão, mas eu tinha sido o artilheiro do campeonato. E com isso, ia ter uma Taça Guanabara e o Fleitas Solich me chamou. Aí na semana já comecei a treinar com o profissional. Jogamos, o jogo foi em uma quarta-feira à noite. E nós ganhamos de 2 a 1. Eu dei o passo para o Nei (Oliveira) fazer o primeiro gol. E ganhamos e, depois, fomos jogar a final contra o Fluminense — afirmou o ídolo rubro-negro.

Zico em jogo do Flamengo no Maracanã (Foto: Reprodução)

— Mas a primeira vez que eu joguei no Maracanã com o Flamengo foi um jogo de 15 minutos por tempo da escolinha do Flamengo contra a do America. E foi o dia, em 1969, da despedida do Carlinhos, que eu tive que ficar lá no Maracanã para receber as chuteiras dele — complementou.

Números de Zico pelo Flamengo

Jogos - 732; Gols - 508.

Títulos de Zico pelo Flamengo

Carioca - 1972, 1974, 1978, 1979, 1979 (especial), 1981 e 1986;

- 1972, 1974, 1978, 1979, 1979 (especial), 1981 e 1986; Brasileirão - 1980, 1982, 1983 e 1987;

- 1980, 1982, 1983 e 1987; Mundial de Clubes - 1981;

- 1981; Libertadores - 1981.

