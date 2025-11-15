A Conmebol oficializou, na sexta-feira (14), a punição ao atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, pela expulsão na partida contra o Racing, válida pela semifinal da Copa Libertadores. O equatoriano recebeu dois jogos de suspensão e está fora da decisão do torneio, no dia 29 de novembro, contra o Palmeiras.

Plata foi expulso aos 10 minutos do segundo tempo no jogo de volta, após acertar o defensor Marcos Rojo com a mão direita em um lance fora da disputa de bola. A análise do VAR concluiu que houve "conduta violenta", levando o árbitro Piero Maza a manter o cartão vermelho. O Flamengo atuou por cerca de 40 minutos com um jogador a menos, mas conseguiu segurar o empate e garantiu a vaga na final.

Além do gancho, o atacante foi multado em US$ 4 mil (cerca de R$ 21 mil), valor que será descontado da premiação destinada ao clube pela participação na Libertadores. A suspensão automática será cumprida na final, e o segundo jogo de punição ficará pendente para a próxima competição organizada pela Conmebol em que Plata atuar no ano que vem.

Plata em campo contra o São Paulo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Apesar da suspensão internacional, o equatoriano está liberado para defender o Flamengo no Campeonato Brasileiro, já que a medida é válida apenas para torneios sob jurisdição da Conmebol.

No momento, Plata está servindo à seleção do Equador e, por isso, não estará à disposição do técnico rubro-negro para a partida deste sábado, às 18h30, contra o Sport, na Arena de Pernambuco, pelo Brasileirão.

