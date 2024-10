Renato Maurício Prado opinou sobre decisão da Copa do Brasil (Foto: Reprodução / UOL Esporte)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 12:43 • São Paulo (SP)

Corinthians e Flamengo fazem, neste domingo (20), a segunda semifinal da Copa do Brasil de 2024. Na Neo Química Arena, as duas equipes lutarão por uma vaga para enfrentar o Atlético-MG na decisão; o Rubro-Negro tem a vantagem do empate por ter vencido a ida por 1 a 0 no Rio de Janeiro, com gol de Alex Sandro.

Apesar do benefício da igualdade no placar, a equipe comandada por Filipe Luís não é considerada favorita na visão de Renato Maurício Prado. O jornalista, em coluna no "Uol", levantou os defeitos dos cariocas no clássico perdido para o Fluminense como motivo para o favoritismo ter caído no colo do Corinthians, que no mesmo dia, havia vencido o Athletico-PR por 5 a 2 pelo Brasileirão.

- Decididamente alijado da luta pelo título do Brasileiro, restou a Copa do Brasil, tábua de salvação e consolação, pois até a posição no G-4 fica ameaçada, após o revés no Fla-Flu. Mas com que moral esse time chegará no domingo na Neo Química Arena? Após a goleada de 5 a 2, sobre o Athletico Parananese, o Corinthians pisará no seu gramado de cabeça erguida e peito estufado. Como favorito para se classificar à decisão do torneio - afirmou Renato.

Na partida diante do Tricolor, o Fla teve uma atuação ruim, principalmente na segunda etapa, e foi derrotado por 2 a 0, com gols de Lima e Arias. Foi a primeira derrota de Filipe Luís à frente da equipe - antes, havia vencido duas partidas.

- Paulo Henrique Ganso destruiu o Flamengo de Filipe Luís. Simples assim, se quisermos fazer um resumo bem curto do que foi a merecida vitória do Tricolor carioca no Fla-Flu. Pelo lado rubro-negro, entretanto, há mais o que se considerar. Muito mais. Como Filipe, que foi um cracaço e parece ser um promissor técnico, não vê o óbvio ululante? - questionou RMP.

A bola rolará para Flamengo e Corinthians neste domingo às 16h, pelo horário de Brasília. Para se classificar, o Rubro-Negro pode até empatar; o Timão, por outro lado, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal, ou um gol para forçar a disputa por pênaltis.