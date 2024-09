Flamengo é um dos clubes mais tradicionais da copa nacional (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 13:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, realizado em Salvador, o Rubro-Negro venceu o Esquadrão por 1 a 0, com gol marcado por Bruno Henrique.

Na Copa do Brasil, o time carioca tem 28 participações no torneio, com quatro títulos (1990, 2006, 2013 e 2022). Caso avançe para a próxima fase nesta edição, o Flamengo será o maior semifinalista da história da competição, com 17 semifinais disputadas. Atualmente, o clube tem 16 participações, liderando o quesito ao lado do Grêmio.

Em finais, o Flamengo tem nove participações, dividindo o posto novamente ao lado do Grêmio, dessa vez como maior finalista do torneio. Na próxima fase, o Rubro-Negro pode enfrentar o Juventude ou o Corinthians, e se avançar de uma dessas equipes, quebrará mais um recorde de fases finais em Copa do Brasil, com 10 participações na decisão do título.

Finais do Flamengo em Copa do Brasil

1990: campeão sobre o Goiás

1997: vice para o Grêmio

2003: vice para o Cruzeiro

2004: vice para o Santo André

2006: campeão sobre o Vasco

2013: campeão sobre o Athletico-PR

2017: vice para o Cruzeiro

2022: campeão sobre o Corinthians

2023: vice para o São Paulo