Como voltam os convocados do Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil

Guillermo Varela, do Flamengo, em ação pelo Uruguai contra a Venezuela (Foto: Federico Parra / AFP)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 11:58 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 11/09/2024 - 12:59

O Flamengo teve cinco jogadores convocados para a disputa da última Data Fifa, todos por seleções sul-americanas. Entre eles, Pedro nem sequer entrou em campo pelo Brasil e retornou com lesão no ligamento cruzado, que encerrou a temporada do atacante. No mais, Gerson e Fabrício Bruno representaram a Amarelinha, enquanto Pulgar e Varela serviram Chile e Uruguai, respectivamente.

▶️ Gabigol se recupera e volta a ser esperança de gols para o Flamengo

➡️Flamengo tem DM quase zerado às vésperas de decisão na Copa do Brasil

Os compromissos do quarteto com as seleções se encerraram na última terça-feira (10), cerca de 48h antes do jogo de volta da Copa do Brasil. Assim, a participação dos jogadores na partida contra o Bahia, no Maracanã, ainda é incerta. Contudo, as situações de cada um dos convocados do Rubro-Negro são diferentes.

Gerson e Fabrício Bruno estavam com a Seleção Brasileira. O meio-campista participou dos dois compromissos, contra Equador e Paraguai, e entrou no segundo tempo de ambos os jogos, atuando por 32 minutos na sexta-feira (6) e 17 minutos na terça-feira (10). Por sua vez, o zagueiro foi chamado apenas para a partida em Assunção e não saiu do banco de reservas. O Flamengo fretou voo para ter a dupla nas atividades desta quarta-feira (11), e há otimismo na participação dos brasileiros contra o Bahia.

Camisa Oficial Flamengo I 2024 Camisa Oficial Flamengo I 2024 Aproveite para comprar a camisa deste ano do Mengão. Personalize o Manto com a numeração do seu craque favorito! A partir de R$ 349,99

Do outro lado da moeda estão os estrangeiros. Pulgar não atuou na quinta-feira (5) diante da Argentina por conta de dores, mas foi titular durante os 106 minutos da derrota do Chile para a Bolívia. Varela passou por situação parecida, já que não enfrentou o Paraguai no primeiro compromisso desta Data Fifa, mas jogou os 95 minutos do empate em 0 a 0 entre Uruguai e Venezuela.

Ao contrário da dupla da Seleção Brasileira, o volante e o lateral-direito retornam ao Rio de Janeiro em voos comerciais. Desta forma, o chileno encarou quatro horas de viagem, enquanto o uruguaio enfrentou nove horas vindo de Maturín, na Venezuela. Portanto, a participação de ambos contra o Bahia é menos provável, e os convocados serão avaliados pela comissão técnica do Rubro-Negro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O Flamengo recebe o Esquadrão de Aço no Maracanã na próxima quinta-feira (12), às 21h30. O jogo é válido pela volta das quartas de final da Copa no Brasil. Na ida, vitória do Mais Querido por 1 a 0 fora de casa, na Arena Fonte Nova.