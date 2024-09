Martial passou oito anos no Manchester United (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 11:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a lesão de Pedro, o Flamengo busca repor a perda do centroavante com jogadores sem contrato no mercado. Segundo o jornalista especializado em transferências internacionais, Fabrizio Romano, o Rubro-Negro procura Anthony Martial como substituto do artilheiro brasileiro.

Pedro está fora da temporada por uma ruptura do ligamento cruzado anterior (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Martial, de 28 anos, é um atacante francês, com passagem pela seleção em todas as categorias. Por clubes, o atacante começou sua carreira na França, defendendo a camisa do Lyon. Em 2013, foi adquirido pelo Monaco, onde foi considerado uma grande promessa, sendo titular da equipe.

Dois anos depois, Martial foi comprado pelo Manchester United para ser o centroavante titular do equipe. O jogador está livre no mercado após o fim do vínculo com o clube inglês, onde teve contrato entre 2015 e 2024, marcando 90 gols em 317 jogos. No período, também foi emprestado ao Sevilla por falta de espaço nos Red Devils.

Como está sem contrato, o atacante está no perfil de jogadores que ainda podem ser contratados no Brasil após o encerramento da janela de transferências. Além dele, nomes como os de Sérgio Ramos, e Rafinha Alcantâra e Memphis Depay, ex-companheiro de Martial e procurado pelo Flamengo, encabeçam a lista de atletas livres no mercado.

Inscrição de atletas

Os clubes que disputam a Copa do Brasil podem adicionar jogadores até a próxima segunda-feira (9), antes do início da fase quartas de final. Nessa mesma data, será possível inscrever a lista de 50 jogadores para a disputa do Brasileirão. A relação pode sofrer até oito alterações até 20 de setembro.

Na Libertadores, existe a possibilidade de até três mudanças na lista de inscritos, que deve ser oficializada até a sexta-feira (13).