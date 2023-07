Fabrício Bruno, que torceu o tornozelo no jogo contra o Athletico-PR, era outra preocupação, mas trabalhou normalmente. Ainda no setor defensivo, quem está com o alerta ligado é David Luiz, que fez trabalhos com fisioterapeuta e será reavaliado. Erick Pulgar, por sua vez, não treinou com o grupo e deve seguir fora.