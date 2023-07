A presença do atacante no duelo contra o time mineiro ainda não é certeza e depende da evolução nos próximos dias, mas o retorno aos treinos em campo foi confirmado e celebrado pelo próprio Bruno Henrique nas redes sociais. O atacante, que está em processo de transição após a entorse no empate com o Palmeiras, dia 08 de julho, compartilhou em seu perfil do Instagram uma foto já trabalhando com bola no Ninho do Urubu.