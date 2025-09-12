Flamengo atualiza status de lesão de Erick Pulgar

Erick Pulgar, do Flamengo, deu grande passo na recuperação da lesão que o afasta dos gramados desde 29 de junho. O chileno, que completa dez semanas desde a cirurgia para corrigir fratura do quinto metatarso do pé direito nesta sexta-feira (12), passou por novos exames de imagem, e os resultados são animadores para a Nação.

continua após a publicidade

➡️ Petição à ONU: Flamengo ultrapassa marca de meio milhão de assinaturas

Em nota, o clube informou que tomografia computadorizada para avaliar consolidação óssea na região contundida teve resposta positiva. Desta forma, Pulgar poderá progredir no processo de retorno às atividades.

— A tomografia computadorizada realizada nesta sexta-feira (12) apontou consolidação da fratura no quinto metatarso do meia Erick Pulgar. Com a boa evolução do quadro, o atleta avançará para a fase de exercícios em campo com a fisioterapia. O jogador segue cumprindo o cronograma estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo — informou o Fla.

continua após a publicidade

A expectatitva no clube é que Pulgar consiga integrar os treinos com o elenco ainda neste mês. Após a cirurgia, realizada no Chile, o departamento médico do clube carioca fez uma projeção do retorno do jogador em três meses. Internamente, o combinado é que o jogador passe para a próxima etapa apenas se estiver 100%.

➡️ Gonzalo Plata não treina com o grupo e pode desfalcar o Flamengo

Como foi a lesão de Erick Pulgar no Flamengo

Um dos pilares da equipe de Filipe Luís, Erick Pulgar se machucou na partida do Flamengo diante do Bayern de Munique, da Alemanha, no Mundial de Clubes, ainda no primeiro tempo.

continua após a publicidade

Pulgar, do Flamengo, na saída do hotel nos Estados Unidos (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sem o chileno, Saúl assumiu a posição, atuando ao lado de Jorginho. A dupla, aliás, já caiu na graça da torcida do Flamengo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Erick Pulgar se recupera de lesão no Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real