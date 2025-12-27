Zico aposta em renovação de Filipe Luís e revela bronca no treinador do Flamengo

O torcedor do Flamengo está na expectatitva pela renovação de contrato com Filipe Luís. Neste momento, as partes ainda divergem na parte financeira. Assim como os demais flamenguistas, Zico, maior nome da história do clube carioca, também aguarda o desfecho dessa novela. Nesta sexta-feira (26), o Galinho comentou o tema e revelou uma bronca que deu no treinador nos últimos dias.

continua após a publicidade

- Sou embaixador do Flamengo, mas a parte de futebol estou fora. Acho que a tendência é uma renovação, por tudo aquilo que ele vem fazendo. É um cara que se preparou muito. Teve a felicidade de trabalhar com grandes nomes como treinador. E tem a característica dele, a filosofia dele, e está colocando em prática. É um estudioso. Agora, liguei pra ele, ele tava lá na Espanha. Perguntei: "Tá fazendo o quê?". Ele respondeu que tava vendo jogo de futebol. Aí eu falei: "Cara vai descansar essa cabeça, para com o futebol" - iniciou Zico, ídolo do Flamengo, sobre Filipe Luís.

Zico ao lado de Filipe Luís na Gávea (Foto: Paula Reis/Flamengo)

- Quando ele (Paulo César Capergiani) iniciou, conversei com ele sobre isso. Vivenciei a mesma coisa, falei: "Agora você tem pessoas que jogaram com você. Então, você não pode olhar por esse lado. Agora é o comandante. Vai ver quem é seu amigo mesmo, quem vai correr por você". Nós excluímos ele até do pôquer (risos). É difícil, é a relação de chefe, de comandante. E esse grupo, que era muito ligado, principalmente aqueles que brincavam mais com ele. E aí a gente começou a falar, reunimos todos. Normalmente eu, Júnior, Raúl, Leandro, que eram mais próximos dele, falávamos com o grupo. Falei isso para o Paulo e para o Filipe Luís: "Você esteja preparado. Não tenha receio de tomar atitude com A ou B, porque aí você vai conhecer as pessoas nessa hora". Quando está ganhando, jogando junto, está tudo bem. Agora, você tomou uma decisão de ter que tirar esse ou aquele que jogou muito tempo com você. Tem que saber entender. Por quê? Porque você não tá fazendo isso porque você é contra A ou B. Você tá fazendo isso porque você acha que, naquele momento, é o melhor - explicou.

continua após a publicidade

Ao lado de Jose Boto, diretor de futebol do Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, está envolvido nas conversas com Jorge Mendes, empresário de Filipe Luís.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Todos os lados querem seguir o mesmo caminho no Flamengo

Internamente, Filipe Luís e membros da diretoria do Flamengo estão confiantes pela renovação contratual. É verdade, sim, que o treinador tem o sonho de trabalhar na Europa. No entanto, está satisfeito com o momento que vive no time carioca e pretende seguir, ao lado dos seus jogadores, o caminho das conquistas, como foi em 2025.

continua após a publicidade

Da mesma forma, a diretoria rubro-negra está totalmente satisfeita com o trabalho de Filipe, campeão da Libertadores, Brasileirão, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil nesta temporada. Ou seja, apesar dos desejos de todas as partes, é necessário chegar a um acordo.

Números de Filipe Luís como técnico do Flamengo

Jogos - 89

Vitórias - 57

Empates - 22

Derrotas - 10

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.