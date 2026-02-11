Filipe Luís enaltece 'vitória difícil' do Flamengo e detalha posição de Paquetá

O Flamengo sofreu, mas venceu o Vitória por 2 a 1 na noite desta terça-feira (10), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida no Barradão, o técnico Filipe Luís detalhou o desempenho de sua equipe e lamentou o gol do time adversário que, segundo ele, saiu no melhor momento do Rubro-Negro em campo.

- Uma vitória difícil, sensação parecida como o do ano passado. Um jogo não muito bom, na verdade foi um jogo muito difícil. Esperávamos um jogo, mas o campo estava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola, demoramos a entender o jogo - iniciou Filipe Luís, técnico do Flamengo.

Elenco do Flamengo comemora gol de Erick Pulgar (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Gazetta Press)

- Soubemos sofrer bem no primeiro tempo e fomos com um resultado muito positivo para o segundo tempo. No nosso melhor momento tomamos o gol que deixou o jogo aberto - completou o treinador.

Filipe Luís esclarece função de Paquetá

Diferentemente da partida contra o Sampaio Corrêa, quando Paquetá atuou mais centralizado, o camisa 20 esteve mais aberto contra o Vitória. Filipe Luís esclareceu que a ideia é que o jogador atue mais pela meia direita, e não como segundo volante ou ponta.

- Paquetá, para deixar claro, quando optamos por trazer ele, sempre pensamos para ele poder jogar na meia. Quando o Paquetá veio tínhamos 6 volantes, agora temos 5. Não precisávamos de volante, e pensamos nele para a meia. Ele está jogando na meia direita, onde ele jogou no West Ham, jogou em todos os lugares do atacante, meia esquerda, meia direita, a única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo. Hoje fiz um modelo para ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava - disse Filipe Luís sobre Paquetá.

Lucas Paquetá em Vitória x Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Agencia F8/Agencia F8/Gazeta Press)

- Ele não joga de ponta, ele joga de meia, ele marca de ponta que é diferente, como se fosse na mesma função que ele joga no West Ham, um interior, simplesmente que desse lado tínhamos o Royal. Jogo com dois volantes lado a lado normalmente e não precisávamos de volante, precisamos de meia - comentou.

Veja outras respostas de Filipe Luís após Vitória x Flamengo

Jogos difíceis no Brasileirão

O Brasileiro para mim é sempre o mais difícil de conquistar, onde tem mais desafio, as equipes te coloca em dificuldade. Os campos, o tipo de campo muda. Esse campo de hoje, esteve em péssimas condições, ele te leva esses desafios."

Erros na parte defensiva

"Na nossa passe defensiva por tomar gols a gente culpa a defesa, mas eu não consigo separar. Vai conectado com a nossa pressão, todas as fases do jogo. Passa muito pela nossa questão de controlar o jogo com a bola."

