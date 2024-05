Fim de linha? Flamengo e Gabigol esticam a corda no ano do fim de contrato do atacante

Passagem de Gabigol pelo Flamengo pode estar chegando ao fim (PABLO PORCIUNCULA / AFP))







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Cada vez mais próximo do fim de contrato, Gabigol decepcionou a alta cúpula do Flamengo por conta de uma foto vazada em que o atacante está supostamente usando uma camisa do Corinthians. Nesse momento, a sensação é de que o fim de ciclo entre as partes está mais perto de acontecer.

➡ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Com vínculo assinado com o Rubro-Negro até dezembro, o camisa 10 poderia assinar um pré-contrato com um novo clube a partir do mês que vem. No entanto, uma transferência definitiva e sem custos para o comprador seria concretizada somente em janeiro.

Nesse sentido, o Lance! relembra alguns fatos que podem aproximar o fim de ciclo entre Flamengo e Gabigol. Uma parceria de sucesso e de idolatria, que resultou na conquista de duas Libertadores, dois Brasileirões, quatro Cariocas, dentre outras taças.

No início de 2024, Augusto Melo, presidente do Corinthians, disse publicamente que havia "conversas adiantadas" pela contratação de Gabigol. Na época, Júnior Pedroso, empresário do jogador, rebateu as declarações, mas nem Flamengo, nem o atacante se pronunciaram sobre o assunto.

Em março, Gabigol pegou uma suspensão que teria que cumprir até abril de 2025 por conta de uma suposta fraude na realização de um exame antidoping. Com o apoio do clube, o atleta conseguiu um efeito suspensivo e pôde voltar a treinar no Ninho do Urubu e entrar em campo após 36 dias sem realizar uma partida oficial.

No período em que Gabigol cumpria sua pena, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, foi questionado sobre a renovação de contrato do ídolo. Em entrevista à CBN, o mandatário havia dito que o atacante seria o grande "perdedor" se não renovasse seu vínculo com o Rubro-Negro e admitiu que poderia perder o atleta.

Na última sexta-feira (16), uma imagem de Gabigol com uma camisa do Corinthians vazou nas redes sociais e irritou os dirigentes do Flamengo. Landim e Marcos Braz ficaram muito decepcionados com a atitude do camisa 10, o que pode gerar uma consequência para as partes.

Por conta dessa atitude, Gabigol não usará mais a camisa 10 nas competições em que possa haver alteração em relação ao número dos uniformes. Além disso, o atacante recebeu uma multa, embora o clube não tenha divulgado valores.

Landim admite perder Gabigol no fim do contrato (Foto: Reprodução/Twitter)

Diante desse cenário, Flamengo e Gabigol esticam a corda, o que pode acarretar no fim de uma passagem que completará cinco anos em dezembro. Como já vem acontecendo, a Geração 2019 pode perder mais um membro nos próximos meses.