menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Filipe Luís vê Flamengo ‘muito superior’ e analisa pênalti para Grêmio: ‘Duvidoso’

Técnico rubro-negro elogia atuação da equipe, mas lamenta resultado

Filipe Luís Flamengo Grêmio
imagem cameraFilipe Luis, técnico do Flamengo, durante partida contra o Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
18:48
  • Matéria
  • Mais Notícias

Matéria em atualização*

Técnico do Flamengo, Filipe Luís elogiou a atuação da equipe no empate por 1 a 1 com o Grêmio neste domingo (31), no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador afirmou que o Fla foi "muito superior" ao adversário e classificou o pênalti para o Imortal, já nos minutos finais, como "duvidoso".

continua após a publicidade

— No jogo de hoje fomos muito superiores, tivemos muitas chances de fazer gol, um volume muito grande de jogo. É verdade que é um jogo muito parado muitas vezes, jogo do tipo que eu não gosto, mas criamos inúmeras chances e o mais que o suficiente para fazer o primeiro e também para fazer o segundo, e num lance difícil, duvidoso, acabaram empatando — analisou Filipe.

— O futebol brasileiro é muito complicado, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas foi um jogo onde realmente merecemos vencer, merecemos um resultado melhor, infelizmente não veio e levantar a cabeça e pensar na próxima. Sobre as alterações, o Pedro, já estávamos no momento do jogo que eu sentia que o time estava indo para trás, o adversário estava nos pressionando mais, tanto com bola. E tanto sem bola, então precisávamos de velocidade e pressão. É por isso que optei por colocar o Bruno — completou.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias