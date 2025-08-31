Filipe Luís vê Flamengo ‘muito superior’ e analisa pênalti para Grêmio: ‘Duvidoso’

Matéria em atualização*



Técnico do Flamengo, Filipe Luís elogiou a atuação da equipe no empate por 1 a 1 com o Grêmio neste domingo (31), no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador afirmou que o Fla foi "muito superior" ao adversário e classificou o pênalti para o Imortal, já nos minutos finais, como "duvidoso".

— No jogo de hoje fomos muito superiores, tivemos muitas chances de fazer gol, um volume muito grande de jogo. É verdade que é um jogo muito parado muitas vezes, jogo do tipo que eu não gosto, mas criamos inúmeras chances e o mais que o suficiente para fazer o primeiro e também para fazer o segundo, e num lance difícil, duvidoso, acabaram empatando — analisou Filipe.

— O futebol brasileiro é muito complicado, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas foi um jogo onde realmente merecemos vencer, merecemos um resultado melhor, infelizmente não veio e levantar a cabeça e pensar na próxima. Sobre as alterações, o Pedro, já estávamos no momento do jogo que eu sentia que o time estava indo para trás, o adversário estava nos pressionando mais, tanto com bola. E tanto sem bola, então precisávamos de velocidade e pressão. É por isso que optei por colocar o Bruno — completou.