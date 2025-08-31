Os torcedores do Flamengo ficaram na bronca com a arbitragem no empate por 1 a 1 com o Grêmio neste domingo (31), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida no Maracanã, José Boto, diretor de futebol rubro-negro, reclamou das decisões do árbitro Paulo César Zanovelli e demonstrou preocupação com o tema.

- Estou muito preocupado. Não com o desempenho da equipe. Jogou bem, criou oportunidades. O goleiro deles fez boas defesas. O que me preocupa é esse tipo de arbitragem. Não é só o pênalti, o pênalti parece ter sido bem assinalado. A constância do jogo parado (faltas), com faltas que não são faltas para nos prejudicar. Não é possível que uma equipe que tem o volume ofensivo que tivemos, com 67% de posse de bola, 26 finalizações, 13 escanteios contra zero, faz mais faltas que o adversário. Isso é impossível, não existe em lugar algum no mundo. Isso preocupa porque não é a primeira vez que acontece - disse Boto.

José Boto em coletiva pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

- A questão não é a estupidez dos adversários. Os adversários jogam com as armas que têm. A estupidez é da arbitragem - completou o dirigente.

Problema recorrente

Além de citar o seu descontentamento com a arbitragem de Flamengo x Grêmio, José Boto deixou claro que essa não foi a primeira vez que o Rubro-Negro foi prejudicado.

- Não acho que foi o fator principal [para o empate], foram muitos fatores. Tivemos muitas finalizações, não acertamos e o goleiro fez defesas. Preocupa porque trava nossa avalanche ofensiva. Não é a primeira vez que acontece, tira a fluência do nosso jogo e não me parece que seja por acaso. Não sei, precisamos estar muito atentos a isso (sobre possível complô) - revelou o dirigente.

Logo no início da partida no Maracanã, rubro-negros reclamaram de um não pênalti marcado de Tiago Volpi, goleiro do Grêmio, em Varela, lateral do Flamengo. Posteriormente, outros lances deixaram os rubro-negros na bronca, como o cartão amarelo para Léo Ortiz.

