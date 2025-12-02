Torcedores mandam recado a Filipe Luís antes de Flamengo x Ceará

O Flamengo vai enfrentar o Ceará, nesta quarta-feira (3), e pode se sagrar campeão brasileiro com diversos cenários da 37° rodada do Brasileirão. Antes do duelo decisivo, muitos torcedores rubro-negros mandaram recados ao técnico Filipe Luís.

Se o Palmeiras não vencer o Atlético-MG na Arena MRV, o Flamengo será campeão brasileiro independente do resultado do duelo com o Ceará no Maracanã. O Rubro-Negro tem cinco pontos de vantagem em relação ao segundo colocado.

Mesmo com a conquista da Libertadores e o cenário favorável, muitos torcedores do Rubro-Negro alertaram Filipe Luís sobre o duelo entre Flamengo x Ceará. A maioria deles pediu foco e concentração do time no duelo que pode dar o título nacional. Veja os comentários abaixo:

Filipe Luís prepara o Flamengo para pegar o Ceará (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja recados a Filipe Luís antes de Flamengo x Ceará

Após a conquista da Libertadores, Rubro-Negro volta as atenções para o Brasileirão

A realidade bateu na porta, mas o sonho de ser campeão novamente permanece vivo. Após vencer a Libertadores de 2025 contra o Palmeiras no último sábado (29), em Lima, no Peru, o Flamengo tornou-se o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro títulos da competição continental. A delegação, que retornou no domingo (30) ao Brasil e celebrou o título nas ruas do Rio de Janeiro, se reapresenta nesta segunda-feira (1º) para iniciar a preparação visando o duelo entre Flamengo x Ceará.

Segundo a programação divulgada pelo Flamengo, Filipe Luís comandou o treino da equipe na tarde desta segunda-feira (1º), com a participação de todo o grupo e dos jogadores que estiveram na final continental, em preparação para as próximas partidas, incluindo Flamengo x Ceará.

Após conquistar a Glória Eterna, o Flamengo pode garantir o título do Brasileirão já no próximo jogo contra o Ceará, no Maracanã, na quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela 37ª rodada do campeonato.