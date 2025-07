Escalação: com sete mudanças, Fluminense está definido para o Fla-Flu

Com sete mudanças, o técnico Renato Gaúcho acaba de confirmar a escalação do Fluminense para o clássico com o Flamengo, marcado para às 19h30 (de Brasília) deste domingo (20), no Maracanã. Os dois times vêm de derrota e buscam recuperação no Brasileirão.

Além da ausência de John Arias, que se despediu do clube naquela noite, e de Cano, que não foi relacionado para a partida, a escalação do Fluminense aparece com uma formação com três zagueiros, alterações nas laterais, no meio e no ataque.

Contratado na semana passada, John Kennedy foi regularizado na sexta-feira junto à CBF, está relacionado para a partida e pode fazer sua re-estreia pelo tricolor carioca no clássico. Renato Gaúcho, porém, optou por deixar o atacante inicialmente no banco.

Assim, o tricolor vai a campo com Fábio; Thiago Silva, Freytes e Ignácio; Guga, Bernal, Martinelli, Lima e Renê; Canobbio e Everaldo.

O Fluminense entra em campo na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. O time perdeu uma posição na rodada com a vitória do Mirassol por 3 a 0 sobre o Santos, no sábado.

Flamengo também confirma escalação para enfrentar o Fluminense

Vice-líder do Brasileirão, com 27 pontos, o Flamengo precisa vencer para não se distanciar do Cruzeiro. O time mineiro goleou o Juventude por 4 a 0 na tarde deste domingo e chegou aos 33 pontos na tabela.

Sem poder contar com Bruno Henrique, o técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo com Cebolinha no ataque para tentar furar a defesa do Fluminense. O rubro-negro foi a campo com Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Cebolinha.

A arbitragem do jogo será paulista: Raphael Claus comanda a partida, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima.