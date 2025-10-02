menu hamburguer
Flamengo

Com três ausências, Flamengo divulga relacionados contra o Cruzeiro

Rubro-Negro enfrenta a Raposa nesta quinta-feira (2), no Maracanã

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/10/2025
17:45
Atualizado há 2 minutos
filipe luís flamengo
imagem cameraFilipe Luís na beira do campo contra o Juventude Foto: (Luiz Erbes/AGIF)
O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Cruzeiro nesta quinta-feira (2), no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. Com o único desfalque sendo Erick Pulgar, que está no estágio de recondicionamento físico após se recuperar da fratura do quinto metatarso do pé direito, a equipe tem outras três ausências por opção técnica.

➡️ O retorno do ídolo ao Maracanã: Gabigol reencontra Flamengo no palco de suas glórias

O técnico Filipe Luís optou por deixar fora Juninho, Michael e Matías Viña da relação para a partida decisiva. Todos têm condições de jogo, mas não foram escolhidos para integrar o elenco rubro-negro diante da Raposa.

Este será o 12º jogo em que o centroavante não figura nem no banco de reservas do Flamengo. A última vez em que Juninho foi relacionado foi no dia 6 de agosto, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, mas não entrou em campo; três dias antes, ele foi acionado diante do Ceará, pelo Brasileirão.

Já Michael lidou com dores no tornozelo esquerdo que o tiraram da viagem à Argentina, mas não teve lesão e está recuperado. Mesmo assim, o camisa 30 não disputa uma partida desde o Mundial de Clubes, no empate por 1 a 1 do Fla com o LAFC.

Viña, por sua vez, volta a ficar fora pela disputa com outros nomes da posição. Ayrton Lucas retorna de suspensão, e Alex Sandro é o titular natural da lateral esquerda do Rubro-Negro.

➡️ Rossi, do Flamengo, poderia defender a Seleção Brasileira? Entenda

Relacionados do Flamengo contra o Cruzeiro

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves;
Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela, Emerson Royal;
Meio-campistas: Allan, Danilo, De La Cruz, De Arrascaeta, Carrascal, Jorginho, Saúl e Everton Araújo;
Atacantes: Pedro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino e Wallace Yan.

Relacionados Flamengo Cruzeiro
Lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro (Foto: Divulgação / Flamengo)

