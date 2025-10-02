Com três ausências, Flamengo divulga relacionados contra o Cruzeiro

O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Cruzeiro nesta quinta-feira (2), no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. Com o único desfalque sendo Erick Pulgar, que está no estágio de recondicionamento físico após se recuperar da fratura do quinto metatarso do pé direito, a equipe tem outras três ausências por opção técnica.

continua após a publicidade

➡️ O retorno do ídolo ao Maracanã: Gabigol reencontra Flamengo no palco de suas glórias

O técnico Filipe Luís optou por deixar fora Juninho, Michael e Matías Viña da relação para a partida decisiva. Todos têm condições de jogo, mas não foram escolhidos para integrar o elenco rubro-negro diante da Raposa.

Este será o 12º jogo em que o centroavante não figura nem no banco de reservas do Flamengo. A última vez em que Juninho foi relacionado foi no dia 6 de agosto, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, mas não entrou em campo; três dias antes, ele foi acionado diante do Ceará, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Já Michael lidou com dores no tornozelo esquerdo que o tiraram da viagem à Argentina, mas não teve lesão e está recuperado. Mesmo assim, o camisa 30 não disputa uma partida desde o Mundial de Clubes, no empate por 1 a 1 do Fla com o LAFC.

Viña, por sua vez, volta a ficar fora pela disputa com outros nomes da posição. Ayrton Lucas retorna de suspensão, e Alex Sandro é o titular natural da lateral esquerda do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Rossi, do Flamengo, poderia defender a Seleção Brasileira? Entenda

Relacionados do Flamengo contra o Cruzeiro

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves;

Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela, Emerson Royal;

Meio-campistas: Allan, Danilo, De La Cruz, De Arrascaeta, Carrascal, Jorginho, Saúl e Everton Araújo;

Atacantes: Pedro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino e Wallace Yan.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo