Fora de Campo

Patrocinadora promove show no intervalo de Flamengo x Grêmio

Equipes empataram pela 22ª rodada do Brasileirão

Arrascaeta em Flamengo x Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraArrascaeta em Flamengo x Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
18:49
O Flamengo empatou com o Grêmio por 1 a 1, neste domingo (31), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Rubro-Negro aproveitou o intervalo do confronto para promover um show em parceria com a Betano, nova patrocinadora master do clube.

Para animar a torcida do Flamengo durante a pausa do confronto, o time e a patrocinadora chamaram os cantores Alexandre Pires, Xande de pilares, MC Maneirinho e Bruno, vocalista do Sorriso Maroto. Durante pouco mais de dez minutos de atração, os artistas cantaram sucessos e músicas da arquibancada, como "Em dezembro de 81", "O Campeão" e o hino do time.

Bruno, do Sorriso Maroto, e Alexandre Pires em show do intervalo em Flamengo x Grêmio (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo toma empate do Grêmio no fim

📝 Texto: Lucas Bayer

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo iniciou a segunda etapa ditando o ritmo, encurralando o Grêmio para o campo defensivo. Foi assim que, aos oito minutos, Arrascaeta, com grande participação de Pedro, abriu o placar. O camisa 10 da Gávea, de fora da área, chutou com força, sem chance para o goleiro adversário.

Após o gol do Flamengo, o Grêmio saiu mais para o jogo. Pressionando, o time de Mano Menezes chegou ao empate aos 40'. Após pênalti de Ayrton Lucas, que falhou no contra-ataque, o goleiro Tiago Volpi foi para a bola e não decepcionou. Anteriormente, Pavón já tinha mandado a bola no travessão de Rossi.

Diante do cenário da partida, o Tricolor Gaúcho conseguiu um bom resultado, uma vez que o Rubro-Negro esteve muito perto de ficar com a vitória no Maracanã.

Essa foi a última partida de Flamengo e Grêmio antes da Data-Fifa de setembro. Assim, as equipes só voltam a campo no próximo final de semana. O Rubro-Negro encara o Juventude, enquanto o Imortal recebe o Mirassol.

circulo com pontos dentroTudo sobre

