A novela entre Flamengo e Arrascaeta se encaminha para um final feliz. De acordo com o "ge", as partes irão se reunir durante a Data Fifa para que a diretoria rubro-negra analise a contraproposta feita pelo uruguaio para a renovação. O jogador tem vínculo válido até o fim de 2026 com o clube.

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Assim como Arrascaeta, o técnico Filipe Luís também vive a expectativa de extensão de contrato. O Lance! confirmou que os dois estão negociando junto ao Flamengo desde o fim do Mundial de Clubes, em julho, e os novos vínculos podem chegar até 2029.

As conversas começaram no início deste ano, em fevereiro. No entanto, as tratativas entre o staff do jogador e José Boto foram interrompidas em maio por conta de um bloqueio, que gerou um mal-estar. A ideia era deixar o assunto para 2026. A justificativa pela paralisação seria "focar nas metas esportivas da temporada.

Após o Mundial de Clubes, entretanto, as tratativas foram retomadas, dias após o Flamengo ser eliminado pelo Bayern de Munique, nas oitavas de final da competição. Agora, as partes parecem estar sincronizadas e seguem otimistas para renovar o contrato com o jogador e também com técnico do clube carioca.

Filipe Luís, Arrascaeta e Varela antes treino do Flamengo em preparação para enfrentar o Bahia na Fonte Nova (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Temporada positiva

Mesmo caindo de forma precoce na Copa do Brasil, o Rubro-Negro está longe de viver uma temporada ruim. Além de ter sido campeão carioca, o time está nas semifinais da Libertadores e segue como líder no Brasileirão.

Arrascaeta, por sinal, é o artilheiro da equipe, vivendo a sua temporada mais artilheira com a camisa do Flamengo. Até aqui, são 19 gols e 13 assistências em 48 jogos na temporada. Mesmo com a fase em que mais anotou tentos em um único ano, ainda precisa remar para alcançar seu recorde em participações em gols, estabelecido em 2019, com 18 gols e 19 assistências.

De olho no título no Brasileirão

Mesmo seguindo com uma campanha muito boa no Brasileirão 2025, o Rubro-Negro tem uma boa competição pelo título. O Palmeiras está, neste momento, apenas 3 pontos (uma vitória) atrás do líder, enquanto o Cruzeiro está a apenas 4 pontos. Também é importante ressaltar que o Flamengo possui um jogo a mais que o Palmeiras e um jogo a menos que o Cruzeiro.