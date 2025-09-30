Carrascal comenta sobre adaptação, parceria com Arrascaeta e elogia grupo do Flamengo

O meia Jorge Carrascal concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (30), no CT Jorge Helal, e comentou sobre sua adaptação ao Flamengo desde que chegou na janela do meio do ano. O colombiano destacou a presença de companheiros de língua espanhola e o papel do técnico Filipe Luís no processo.

- Temos muitos espanhóis, e a verdade é que isso faz ser um pouco mais fácil, que o treinador também fala espanhol bem, e isso foi muito importante para mim, para a minha adaptação, para continuar melhorando, para continuar entendendo o jogo, entendendo a ideia dele. Acho muito importante para todos os jovens que falam espanhol, porque há dúvidas, e eu também estou praticando português. Estou estudando - disse Carrascal.

Carrascal também elogiou a união do elenco rubro-negro e ressaltou o ambiente de acolhimento que encontrou no clube.

- Me encontrei com um grupo muito sólido e humilde. Me senti privilegiado, porque é muito difícil encontrar um grupo assim. Todos têm tratado de ajudar, dentro e fora de campo. A ideia é que consigamos nos encaixar cada vez mais - afirmou.

O meia também comentou sobre a convivência com Arrascaeta, rechaçando o rótulo de substituto do uruguaio.

- No início, muita gente falou que eu era o substituto do Arrascaeta. Vim para ajudar em qualquer posição. Foi um privilégio jogar com ele, sei da qualidade dele. Ele é ídolo - declarou.

O jogador valorizou ainda os elogios que recebeu do técnico Filipe Luís após a partida contra o Corinthians no último domingo (28).

- As palavras do Filipe me alegram muito. Recebo com muito respeito, porque ele é uma lenda do clube. Ele dizer isso como treinador me deixa feliz. Quero seguir esse caminho, continuar trabalhando para melhorar. Vou me dedicar muito - afirmou.

Sobre a pressão de vestir a camisa do Flamengo, Carrascal afirmou sentir mais apoio do que cobrança.

- Até agora, não senti muito a pressão, senti mais o apoio do torcedor, que nos alimenta dentro do campo para podermos vencer - disse Carrascal.

Versátil, o colombiano também falou sobre as diferentes funções que pode exercer em campo.

- Eu acho que o treinador me deu a confiança de jogar pelo lado direito. Eu acho que nessa parte do campo eu não tenho essa dificuldade de, como dizer, de não só jogar por um lado. Eu acho que sempre me movi em posições diferentes dentro do campo. Eu acho que a ideia, como sempre, é somar e continuar ajudando o time - revelou o atleta.

Desde que chegou ao Rubro-Negro, Carrascal já disputou sete partidas, distribuiu três assistências e marcou um gol no clássico contra o Vasco. O jogador, contratado na janela do meio do ano junto ao Dínamo Moscou, tem um início promissor, com média de uma participação em gol a cada 62 minutos em campo.

Carrascal comemora gol do Flamengo com Arrascaeta (Foto: Divulgação/Flamengo)

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (2) em confronto direto pela liderança contra o Cruzeiro, no Maracanã, às 20h30 (de Brasília).

