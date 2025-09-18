Filipe Luís escolhe substituto de Jorginho, e Flamengo tem mudanças na escalação contra Estudiantes
Rubro-Negro encara a equipe argentina no Maracanã nesta quinta-feira (18)
O Flamengo definiu a escalação para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, nesta quinta-feira (18), no Maracanã. Ainda sem Jorginho, Filipe Luís optou por Nico de la Cruz ao lado de Saúl Ñíguez no meio-campo; no domingo (14), contra o Juventude, Allan foi o titular.
Além do desfalque no meio, Alex Sandro também segue fora, e Ayrton Lucas é novamente o escolhido para ocupar a lateral esquerda. Por outro lado, o Rubro-Negro com três retornos importantes. Varela, que estava com um quadro de pubalgia, se recuperou e vai para o jogo. O mesmo acontece com Bruno Henrique, que não se queixa mais de dores musculares, e Léo Ortiz, suspenso no final de semana pelo Brasileirão.
Os defensores iniciam o jogo entre os titulares, enquanto o camisa 27 fica no banco de reservas. No ataque, Gonzalo Plata, opção de segundo tempo diante do Juventude, retoma o lugar entre os 11 inicias; com isso, Luiz Araújo volta aos suplentes.
Escalação do Flamengo
Desta forma, o Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino.
Por sua vez, o Estudiantes está escalado com: Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Santiago Arzamendia; Ascacíbar, Amondarain, Piovi e Medina; Farías e Guido Carrillo.
Confira as informações do jogo entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X ESTUDIANTES
JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, dia 16 de setembro de 2025, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e John León (COL)
🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL)
