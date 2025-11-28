Palmeiras x Flamengo: ESPN se prepara para a final da Libertadores
Emissora prepara grande operação para a partida
A ESPN fará uma grande cobertura para a grande decisão da Libertadores de 2025, entre Palmeiras e Flamengo. Desde a última quarta-feira (26), o canal dedicará 30 horas de sua programação focada apenas no evento. Além disso, mais de 90 profissionafais estarão trabalhando diratemente de Lima, palco da partida decisiva.
Ao todo, serão mais de 90 profissionais diretamente da capital peruana, para levar toda a emoção do jogo ao público no Brasil. O narrador Rogério Vaughan e os comentaristas Paulo Calçade e Zinho estarão na cabine de transmissão durante a partida.
De quarta-feira até sábado, serão mais de 30 horas de programação ao vivo direto de Lima. No sábado (29), dia da grande decisão, a ESPN e o Disney+ Premium trarão uma cobertura de mais de 10 horas de programação sobre o jogo. O SportsCenter começará às 13h, no Disney+, com os talentos em Lima. Às 14h, o programa entrará na ESPN.
O Abre o Jogo, às 16h30, e a transmissão do jogo, às 18h, contarão com William Tavares e Zinho no gramado, repórteres que cobrirão os times e as torcidas de Flamengo e de Palmeiras, além de Rogério Vaughan e Paulo Calçade sempre na cabine. O pós-jogo será coberto com o Equipe F e com o Linha de Passe até as 23h30.
Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão
Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.
Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Flamengo quanto Palmeiras já estavam eliminados ao final de outubro.
Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 75 pontos, contra 70 do Palmeiras. Ambos têm três partidas a jogar; nenhuma até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.
