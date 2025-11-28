Globo prepara megacobertura para final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

De olho na grande final da Libertadores, a Globo preparou uma ampla cobertura multiplataforma para a decisão entre Palmeiras x Flamengo, neste sábado (29), em Lima, no Perú. Para levar ao público de todos os canais e plataformas o que estiver acontecendo de mais importante na capital peruana, a emissora também contará com matérias especiais nos programas esportivos e nos telejornais.

continua após a publicidade

➡️Jornalistas da Globo prestam homenagem a Duda Dalponte, colega agredida ao vivo

A bola começa a rolar às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no entanto, o "esquenta" para a partida na TV Globo começa uma hora e meia antes (16h30) do pontapé inicial, com o narrador Luis Roberto e os comentaristas Junior e Caio Ribeiro. Ao término da grande final, a transmissão segue mostrando a festa do título, com entradas ao vivo por todo o país.

A Ge TV estará com o time completo para a transmissão da grande final da Libertadores, ao vivo da capital peruana, para todo o Brasil. Três horas antes da bola rolar, a equipe fará um pré-jogo repleto de informações, análises e toda a atmosfera da chegada dos jogadores e torcedores de Palmeiras e Flamengo ao palco da decisão. Às 18h, a bola rola em Lima com a narração de Jorge Iggor e os comentários de Bruno Formiga e Luana Maluf. Assim que o campeão for definido, a equipe retorna para o pós-jogo, com entrevistas e toda a repercussão da festa do título.

continua após a publicidade

➡️Palmeiras x Flamengo: da crise à reconstrução, rivais assumem protagonismo na América do Sul

No Sportv, a grade ganha uma edição especial: às 13h30, o 'Seleção Sportv' apresenta um programa dedicado à Libertadores. A partir das 16h, o narrador Paulo Andrade comanda o 'Aquecimento Sportv', nos arredores do estádio, ao lado de Grafite e Lédio Carmona, com toda a expectativa das torcidas pelo Brasil. Encerrando o dia, André Rizek e Denilson comandam o 'Fechamento Sportv' especial que também vai tratar da decisão da Libertadores.

Veja a programação especial da Globo para Palmeiras x Flamengo

TV Globo: Pré-jogo de Palmeiras x Flamengo começa às 16h30, com comentários de Luis Roberto, Maestro Júnior e Caio Ribeiro

GeTV: Pré-jogo a partir das 15h, diretamente de Lima, com toda a equipe de transmissão do canal de streaming

Sportv: Programação especial sobre a Libertadores na grade às 13h30 e o pré-jogo começa às 16h, com comentários de Paulo Andrade, Grafite e Lédio Carmona.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas