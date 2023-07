Após se manifestar nas redes sociais sobre a agressão sofrida pelo preparador Pablo Fernández, Pedro recebeu o apoio de torcedores e ex-companheiros do Flamengo. Foram os casos de Marinho e Vidal, que deixaram o clube recentemente.



Ambos os atletas comentaram a publicação do atancate no Instagram. Enquanto o volante chileno apenas demonstrou apoio a Pedro, o atacante brasileiro, atualmente no Fortaleza, fez duras críticas ao preparador físico.



