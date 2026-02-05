Elogiado por Filipe Luís, Paquetá lamenta início 'desanimador' em seu retorno ao Flamengo

O empate do Flamengo por 1 a 1 com o Internacional marcou a partida de Lucas Paquetá em seu retorno ao clube carioca, mas foi a primeira no Maracanã. O meio-campista, titular no time de Filipe Luís nesta quarta-feira (4), não teve grande atuação e, inclusive, esteve diretamente envolvido no gol do Colorado. Após a partida, o Garoto do Ninho lamentou o início no Rubro-Negro, mas projetou um futuro animador.

— Longe de ser o início que eu imaginava com essa camisa. Queria agradecer a todos pelo apoio e carinho à minha volta ao Maracanã! É sempre único vestir essa camisa! Trocaria qualquer coisa pela vitória! Precisamos melhorar e vamos trabalhar muito pra voltar a vencer! Contamos com vocês, Nação! Grato a Deus, sempre — publicou Paquetá, do Flamengo, em uma de suas redes sociais.

Em seu retorno ao Maracanã, Paquetá recebeu uma homenagem da torcida do Flamengo. Um mosaico 3D com fotos do jogador foi erguido no Setor Leste. Além disso, no Setor Norte, um bandeirão com o rosto do meia foi tremulado pelos rubro-negros.

Mosaico para Lucas Paquetá em Flamengo x Internacional (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

Elogios de Filipe Luís, técnico do Flamengo, para Paquetá

Na coletiva de imprensa no Maracanã, Filipe Luís comentou a forma física do jogador e elogiou a qualidade técnica do principal reforço do futebol brasileiro nesta temporada.

— Ele pode jogar em todas as posições do ataque. Encaixa muito bem nessa posição pelo lado direito, tem muita chegada na área, profundidade, domina bem entre linhas, gira, tem gol. Hoje teve duas chances claras de marcar, se associa muito bem com o lateral e consegue jogar em toda a faixa do campo, fazendo essa ida e volta, que é exigente. Mas isso não quer dizer que ele só vai atuar ali. Pode jogar em outras posições. O mais importante é que ele é muito determinante. Mesmo não estando na melhor forma física, é um jogador que faz a diferença — avaliou Filipe Luís.

