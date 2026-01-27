Voo do Flamengo atrasa para pousar por causa do mau tempo em São Paulo

A chegada do Flamengo em São Paulo sofreu um grande atraso por conta de uma forte chuva que atinge o estado. A aeronava fretada, da Sideral Linhas Aereas, sobrevoou, em círculos, a cidade de São José dos Campos enquanto aguardava a liberação para pouso em Guarulhos.

No total, a aeronave, que decolou do Aeroporto do Galeão por volta das 15h10, deu oito voltas no céu. Às 15h45, quando o voo se aproximou da cidade de São Paulo, foram iniciadas as manobras.

Segundo a assessoria do clube, o pouso foi autorizado às 16h32, e a aeronave tocou o solo às 16h40. Ou seja, o voo contou com cerca de 1h30 de duração.

Trajeto do voo do Flamengo para São Paulo (Foto: Reprodução)

Estreia do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo, atual campeão do Brasileirão, estreia no torneio nesta quarta-feira. No Morumbis, o time de Filipe Luís encara o São Paulo, às 21h30 (de Brasília). O Rubro-Negro contará com o retorno de Arrascaeta e Jorginho. A dupla ainda não estreou no ano.

