Escalação do Flamengo: Luiz Araújo entra no lugar de Cebolinha, lesionado, para enfrentar o Bolívar na Libertadores

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 15:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Com desfalques, o Flamengo está definido para encarar o Bolívar pela Libertadores. Sem Everton Cebolinha, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e não joga mais em 2024, Tite vai escalar o Rubro-Negro com Luiz Araújo no ataque.

Tite também testou Wesley e Varela na lateral direita. O uruguaio está recuperado de uma lesão no quadril direito. Porém, a cria do Ninho está com mais ritmo de jogo e será titular.

Provável Flamengo que enfrenta o Bolívar: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Pedro.

Além de Cebolinha, que foi operado na quarta-feira (14) para a correção do tendão de Aquiles, Viña também é mais um lesionado. O lateral-esquerdo passará por uma cirurgia no joelho direito. Bruno Henrique foi expulso no último jogo da Libertadores e está suspenso.

Após se enfrentarem na fase de grupos, Flamengo e Bolívar voltam a se encontrar nas oitavas de final da Libertadores. A primeira partida será nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Maracanã.