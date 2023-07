Com a alteração, o Flamengo vai a campo com o seguinte time: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo, Arrascaeta, Gerson e Everton Ribeiro; Gabigol.



+ Empresário confirma que Arrascaeta, do Flamengo, está no radar do futebol árabe



Por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, o Flamengo tem a vantagem do empate na partida desta quarta-feira (12). Caso perca por um gol de diferença, o Rubro-Negro carioca definirá a vaga nos pênaltis. A partida de volta acontecerá às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, novo nome da Arena da Baixada.