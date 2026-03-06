Entre semelhanças e 'paixão' pelo jogo, Leonardo Jardim quer repetir sucesso de Jorge Jesus no Flamengo

Leonardo Jardim inicia a sua história no Flamengo no próximo domingo (8) e já pode começar com títulos. No Maracanã, o Rubro-Negro encara o Fluminense às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Para marcar seu nome no time da Gávea, o treinador buscará inspiração no compatriota Jorge Jesus, com quem possui trajetória e "paixão" semelhantes.

continua após a publicidade

Em sua coletiva de apresentação, Jardim detalhou a sua relação com Jorge Jesus. Em 2020, quando o atual treinador do Al-Nassr deixou o clube carioca, indicou o nome de Jardim para assumir o Rubro-Negro. Na época, entretanto, as negociações não avançaram.

Com o acerto agora, Jardim olha para a trajetória de Jesus no Flamengo em busca de conquistas importantes. Segundo ele, sua história no futebol segue um roteiro semelhante ao do "Mister", desde o início no futebol profissional até a paixão pelo esporte.

continua após a publicidade

Como citado pelo atual treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, que iniciou sua trajetória no AD Camacha, aprecia o estilo de jogo de Jorge Jesus, que deu seus primeiros passos como treinador no Amora FC, e busca implementar conceitos semelhantes em suas equipes. A busca pelo domínio da bola e pelo jogo vertical são princípios dos quais não abre mão. Por outro lado, apresenta um diferencial em relação a Jesus: a capacidade de adaptação ao elenco, fator que pode ser fundamental para o novo desafio.

— Nossa principal semelhança é a paixão pelo jogo, pela carreira. Jorge começou por baixo e chegou ao mais alto nível. A carreira dele é parecida com a minha. Não começamos na primeira divisão. Essa relação e semelhança nos aproxima. Em termos de jogo, gostamos de ter equipes dominantes, que joguem para ganhar. Em termos estratégicos, eu sou mais adaptável em relação ao elenco. Ele, pela forma de gerir, normalmente contrata muitos jogadores. A grande semelhança é a paixão pela carreira e por aquilo que fazemos — disse Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, ao lado de Leonardo Jardim (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira os principais títulos de Jorge Jesus e Leonardo Jardim

Jorge Jeus

Benfica

🏆 Primeira Liga : 2009–10, 2013–14, 2014–15

: 2009–10, 2013–14, 2014–15 🏆 Taça de Portugal : 2013–14

: 2013–14 🏆 Taça da Liga : 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2013–14, 2014–15

: 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2013–14, 2014–15 🏆 Supertaça Cândido de Oliveira: 2014

Flamengo

🏆 Campeonato Brasileiro Série A : 2019

: 2019 🏆 Copa Libertadores da América : 2019

: 2019 🏆 Supercopa do Brasil : 2020

: 2020 🏆 Recopa Sudamericana : 2020

: 2020 🏆 Campeonato Carioca: 2020

Al-Hilal SFC

🏆 Saudi Pro League : 2017–18

: 2017–18 🏆 Saudi Super Cup: 2018

Leonardo Jardim

Beira-Mar

🏆 Segunda Liga: 2009–10 (acesso à primeira divisão)

Olympiacos

🏆 Super League Greece : 2012–13

: 2012–13 🏆 Greek Cup: 2012–13

Monaco

🏆 Ligue 1: 2016–17

(título histórico quebrando a sequência do PSG)

Al-Hilal SFC

🏆 AFC Champions League : 2021

: 2021 🏆 Saudi Pro League : 2021–22

: 2021–22 🏆 Saudi Super Cup: 2022

Shabab Al Ahli Club

🏆 UAE Pro League: 2022–23

+ Aposte nas partidas do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.