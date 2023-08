CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

> QUE SONINHO. Flamengo e São Paulo tocaram a bola para lá e para cá nos primeiros instantes da etapa inicial, sem efetividade alguma e sem dar trabalho aos goleiros.

> !PRIMEIRO GOL! Aos 38 minutos do primeiro tempo, o São Paulo saiu na frente do placar. Lucas Moura marcou o primeiro gol na volta ao Tricolor Paulista, em uma jogada individual característica, com um chute forte sem chances para uma defesa de Matheus Cunha.

> !ESTREIA DO ASTRO! James Rodríguez fez a sua primeira partida com a camisa do São Paulo; O craque colombiano entrou em campo aos 21 minutos do segundo tempo e teve uma boa chance de marcar com um chute da entrada da área.

> !NO APAGAR DAS LUZES! Quando a derrota parecia certa para o Flamengo, Luiz Araújo invadiu a área e foi derrubado por Michel Araújo. Pênalti para o Flamengo. Na cobrança, Pedro deslocou Jandrei e empatou a partida.

> MAIS PROTESTOS! Mesmo com o empate nos acréscimos, a torcida do Flamengo não esqueceu a recente eliminação precoce na Libertadores. O torcedor rubro-negro hostilizou dirigentes e cantou "time sem vergonha".