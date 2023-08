O Corinthians bateu o Coritiba por 3 a 1, neste domingo (13), e conquistou uma grande vitória de virada, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena. Com gols de Gil, Yuri Alberto e Wesley, todos no segundo tempo, o Timão saiu de um placar adverso de 1 a 0 na primeira etapa para uma grande atuação nos últimos 45 minutos. Confira, no vídeo acima, os melhores momentos da partida: