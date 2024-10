Corinthians terá Hugo Souza contra o Flamengo na Copa do Brasil

Foto: Raphael Martinez / Agência Corinthians







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 01/10/2024 - 15:48 • São Paulo (SP)

O Corinthians terá Hugo Souza diante do Flamengo, nesta quarta-feira (2), no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Segundo apurou o Lance!, o Timão vai pagar os R$ 500 mil estipulados no contrato de empréstimo com o Flamengo para que o goleiro atue amanhã.

Era esperado que o clube paulista conseguisse comprar Hugo nesta terça-feira (1º), mas um erro na data do contrato impediu que a operação fosse concretizada. A opção de compra em definitivo só poderá ser efetuada a partir do dia 10 deste mês.

Com isso, o clube teve de arcar com R$ 500 mil para o goleiro enfrentar o Flamengo. Será a segunda vez que o clube vai precisar pagar este valor para que Hugo Souza enfrente o Flamengo. A outra vez foi na vitória do Corinthians sobre o Rubro-Negro carioca, por 2 a 1, pelo Brasileirão, no aniversário do clube.

Para ter o goleiro por empréstimo, o Corinthians pagou 200 mil euros (cerca de R$1,1 milhão) - válido até dezembro deste ano.

A compra em definitivo custará aos cofres do clube 800 mil euros (cerca de 5 milhões) - por 50% dos direitos econômicos.

Hugo já disputou 20 partidas pelo Corinthians e sofreu 18 gols. O goleiro chegou após as conturbadas saídas de Cássio e Carlos Miguel, e logo caiu nas graças da torcida.

– O Hugo é nosso, já tem contrato. Os valores são esses (cerca de 800 mil euros) e a data (para a contratação definitiva) é a partir do dia 1º de outubro. Isso já está com nosso financeiro e o jurídico está acertando tudo, tudo sob controle. Se nós pagarmos a partir do dia primeiro, não precisa pagar mais nenhuma multa, só os 800 mil euros – disse Augusto Melo recentemente à "TV Bandeirantes".