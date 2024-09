Em crise, Flamengo ganha novo problema com convocação da Seleção Brasileira

Gerson, jogador do Flamengo, comemora seu gol durante partida contra o Vasco no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 27/09/2024 - 14:54 • Rio de Janeiro

O técnico da Seleção Brasileira convocou mais 23 nomes para os duelos contra Chile e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e o Flamengo ganha uma nova preocupação com os duelos decisivos em sequência. Gerson foi o nome rubro-negro convocado nesta lista.

O problema se dá pelo curto tempo de descanso do fim da Data Fifa para o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. A última partida do Brasil será contra o Peru, no dia 15 de outubro, no Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo enfrentará o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 17.

Dessa vez, o número de convocados do Rubro-Negro foi reduzido. Na última convocação, Gerson e Pedro desfalcaram a equipe. Porém, o camisa 9 sofreu uma grave lesão durante o treinamento da Seleção Brasileira e nem chegou a atuar pela Amarelinha. O centroavante irá desfalcar o Flamengo por cerca de um ano devido a uma ruptura no ligamento do joelho esquerdo.

Agora, a preocupação é com o capitão. Apesar de começar no banco de reservas, Gerson foi acionado por Dorival Júnior nas duas últimas partidas, contra Equador e Paraguai, e substituiu Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no segundo tempo.

Gerson, jogador do Flamengo, durante partida contra o Bahia no Maracanã pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Em nova regra, a CBF diminuiu o tempo de intervalo em que o atleta poderá atuar entre as partidas. Antes era de 66h, mas passou para 48h. Sendo assim, Gerson estaria à disposição do Flamengo para o confronto de Copa do Brasil mesmo atuando pela Seleção Brasileira.

Após a eliminação para o Peñarol na Libertadores, Tite vive momento de pressão no comando do Rubro-Negro e precisa 'quebrar a cabeça' para buscar soluções para os desfalques da equipe na sequência de partidas decisivas que vem pela frente. A lista é extensa: Pedro, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Michael e Viña, todos por lesões.

O Rubro-Negro volta à campo no próximo domingo (29), pela 28ª rodada do Brasileirão, contra o Athletico-PR, no Maracanã, a partir das 20h (de Brasília). O clube da Gávea é o quarto colocado com 45 pontos e precisa vencer para defender sua posição no G4. O São Paulo está na cola com um ponto a menos,