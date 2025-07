O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o RB Bragantino na noite desta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília). Para a partida pelo Brasileirão em Bragança Paulista, no Estádio Cicero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP), o treinador escalou Pedro no time titular, ao lado de Bruno Henrique e Luiz Araújo no ataque.

continua após a publicidade

➡️ Reforço na área: veja como foi o primeiro dia de Saúl no Flamengo

Escalação do Flamengo

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

O Flamengo vem de vitória no clássico com o Fluminense por 1 a 0, com gol de Pedro. O confronto, aliás, marcou o retorno do atacante aos jogos do time rubro-negro, após ficar fora da lista de relacionados por duas partidas.

continua após a publicidade

Para enfrentar o RB Bragantino, o técnico Filipe Luís não contará com oito jogadores. São eles: Allan, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Erick Pulgar, Michael, Plata e De La Cruz.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Camisa do Flamengo para a partida contra o RB Bragantino (Foto: driano Fontes/Flamengo)

Escalação do RB Bragantino

O técnico Fernando Seabra escalou o Massa Bruto com: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Henry Moesquera.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre RB Bragantino e Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO X FLAMENGO

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rafaela da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real