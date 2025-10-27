Em Buenos Aires, torcedor do Flamengo está otimista por classificação na Libertadores

BUENOS AIRES (ARG) - Está chegando o dia da grande partida entre Racing e Flamengo. As equipes entram em campo na quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. A reportagem do Lance!, que já está em Buenos Aires, na Argentina, para acompanhar o clima dos dias que antecedem esse jogaço, conversou com Hugo, torcedor rubro-negro, confiante pela vaga para a decisão.

continua após a publicidade

➡️ El Cilindro, estádio de Racing x Flamengo, conta com curiosidade local; entenda

Hugo, professor carioca, chegou em Buenos Aires no último sábado, e já vem sentindo o climinha de decisão. Segundo ele, a confiança está lá em cima por um bom resultado no El Cilindro e, consequentemente, pela classificação.

— A expectativa é grande. Chegar em mais uma final da Libertadores e conseguir ser o time brasileiro com o maior número de títulos da Libertadores (quatro). Estou confiante. O time está bem montado, os jogadores também estão demonstrando que querem chegar e a torcida está aqui pra apoiar e incentivar que, no final, vamos estar também lá no Peru (Lima, palco da decisão da final) — disse o torcedor do Flamengo.

continua após a publicidade

Torcedor rubro-negro em Buenos Aires para Racing x Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Quem entra no lugar de Pedro em Racing x Flamengo?

Para o confronto no El Cilindro, Pedro, com lesão no braço direito, não deve ficar à disposição do técnico Filipe Luís. A dúvida, agora, é pelo nome do substituto do camisa 9. Opções não faltam ao treinador rubro-negro: Plata, Bruno Henrique, Carrascal, Wallace Yan e Juninho. Para Hugo, o mais cotado para assumir a titularidade é o equatoriano, principalmente por conta de sua versatilidade.

— Acredito que para esse jogo foi até, não vou falar que foi bom porque o Pedro se machucou, né. Porém, para o esquema... Jogar com os pontas abertos e o centro-avante mais solto, que volte também para marcar, abrindo espaço para os pontas. Acho que o Plata seria uma boa opção. Meu palpite para o jogo é uma vitória de 2 a 1 do Flamengo — analisou o rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O que o Flamengo precisa fazer para se classificar?

No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo venceu o Racing por 1 a 0. Diante deste cenário, um empate em Avellaneda garante a classificação ao Rubro-Negro. Uma derrota para o time argentino pelo placar minimo levará o embate para os pênaltis. Já um triunfo do time da casa por dois ou mais gols de diferença resultará na eliminação dos brasileiros.

Do outro lado da chave, a LDU venceu o Palmeiras por 3 a 0 no jogo de ida. Assim, está com a classificação encaminhada para a final da Libertadores, que será no dia 29 de novembro.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.