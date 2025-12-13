Carrascal destaca força do Flamengo e não vê PSG favorito: 'Confiança'

Eleito melhor em campo na vitória do Flamengo sobre o Pyramids neste sábado (13), Jorge Carrascal afirmou que a equipe soube explorar os pontos frágeis do adversário. Ele destacou a bola parada como fator decisivo para o título da Copa Challenger, semifinal da Copa Intercontinental.

O meio-campista ressaltou o grau de dificuldade do confronto e lembrou que o adversário chegou à partida como atual campeão africano. Segundo Carrascal, o Flamengo entrou em campo ciente do desafio, manteve a concentração ao longo do jogo e conseguiu construir a vitória a partir do esforço coletivo, mesmo em um duelo considerado físico e equilibrado em vários momentos.

— Sim, sabemos que seria um jogo duro, um jogo complicado. Não existem partidas fáceis. Eles são os campeões da África, então o time entrou com essa confiança, com essa energia. A verdade é que conseguimos encontrar os pontos fracos deles. Hoje conseguimos vencer com a bola parada, algo que às vezes acontece no jogo, e acredito que a equipe fez um grande esforço, deu o máximo para vencer essa semifinal — declarou o colombiano ao "Sportv".

Com o resultado, o Rubro-Negro garantiu vaga na final do torneio e vai enfrentar o PSG na quarta-feira (17), em Doha, no Catar.

— Agora é hora de se recuperar. Sabemos que vem um jogo muito bonito, que envolve muitas emoções, porque vamos enfrentar uma grande equipe, e nós também somos uma grande equipe. Então, o momento agora é descansar, relaxar a mente e se preparar para essa partida — completou Carrascal.

Ainda projetando a decisão contra o PSG, o camisa 15 evitou declarar o adversário como favorito. O jogador destacou o momento vivido pelo elenco rubro-negro e disse que a equipe chega confiante para a final, após a sequência de resultados positivos no torneio.

— Acho que isso é algo que se resolve dentro de campo. Em cada disputa, em cada bola, aparece quem tem mais energia, e tudo se decide ali, dentro do jogo. Eles são uma grande equipe, um time grande, e nós também somos um time grande. Chegamos com confiança, com alegria por tudo o que estamos vivendo. A verdade é que estamos vivendo um momento muito bom — concluiu.

Carrascal em ação pelo Flamengo contra o Pyramids no Mundial (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

