POSSÍVEL ESTREIA



Apresentado no Ninho nesta segunda-feira, o volante Allan está na lista de Sampaoli. O novo camisa 21 do Flamengo terá a oportunidade de estrear pela equipe principal. Como ainda está retornando de lesão, ele deve começar no banco de reservas, como opção de mudança do treinador argentino.



+ Marcos Braz minimiza lesão de Allan e revela panorama de negociações do Flamengo



- Sim, eu tive uma lesão considerável grave, pelo tempo que fiquei parado. Foram quatro meses. Mas enfim, hoje eu estou 100% da lesão. Preciso retomar a minha parte física, ritmo de jogo, mas isso só se ganha jogando. Ansiedade é grande de ambas as partes. Por mim, já teria ido para esse jogo de sábado, mas achei melhor dar uma segurada para ir para quarta-feira (jogo de volta da Copa do Brasil contra o Athletico-PR) e estar no meu alto nível - disse, durante a apresentação.