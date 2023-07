Além disso, o volante também foi questionado sobre a relação com Sampaoli. Os dois trabalharam juntos em 2020 no Atlético-MG e, agora, o argentino foi fundamental para a chegada de Allan ao Flamengo.



+ Flamengo vai à CBF contestar arbitragem do último jogo contra o Palmeiras



- É um treinador que eu admiro muito, tive a possibilidade de trabalhar com ele em 2020. Estar tendo a oportunidade de trabalhar com ele é muito bom, sou fã dele, se alguém falar mal, eu defendo. Acho que vai ser uma combinação boa - finalizou.



Apesar de já ter o nome publicado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Allan ainda não estreou pelo Flamengo. O atleta não entra em campo desde março, por conta de uma grave lesão na coluna, mas já treina com o grupo e está em fase final de recuperação. Existe a expectativa de que ele esteja entre os relacionados de Sampaoli nesta semana, contra Athletico ou Fluminense.



VEJA OUTROS PONTOS ABORDADOS NA COLETIVA



Desejo de chegar

- Sem dúvida, estava ansioso, então estou colocando tudo para fora. Tudo é motivo de muita felicidade. Não só em 2019, eu estava no rival. É um desejo antigo, coloquei isso como meta na minha carreira, alcançar o alto nível para um dia estar aqui. Tenho várias histórias legais, vou contar uma rapidinho. Teve um treinador que só me chamava de Allan. Não me importo com essa questão.