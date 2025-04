Artilheiro do Brasileirão: Arrascaeta tem atuação brilhante em vitória do Flamengo

Arrascaeta foi um dos destaques do Flamengo na vitória esmagadora de 4 a 0 contra o Corinthians neste domingo (27), pela sexta rodada do Brasileirão. O uruguaio teve uma atuação de gala no Maracanã, e mais uma vez recebeu elogios da torcida rubro-negra. Com o gol que marcou na partida, ele assumiu a artilharia da competição (cinco gols).

Após o jogo, o camisa 10 da Gávea afirmou que não pensa em premiações individuais, mas sim em ajudar a equipe.

- Eu não me interesso com quantidade de gol, só ajudar minha equipe. Nós meias temos que chegar sempre na frente e procurar o gol também - disse Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo.

Veja os números de Arrascaeta pelo Flamengo contra o Corinthians

⚽ 1 gol

🅰 1 assistência

🔑 2 passes decisivos

↗️ 5/6 passes longos certos (83%)

👟 4 finalizações (1 na trave)

💪 4/5 duelos ganhos no chão (80%)

🥊 1 pênalti sofrido

Arrascaeta na vitória do Flamengo contra o Corinthians pelo Brasileirão (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Como foi a vitória do Flamengo

O Flamengo atropelou o Corinthians no primeiro tempo. Com muito apoio da torcida no Maracanã, que contou com casa cheia, a equipe de Filipe Luís abriu o placar aos cinco minutos, com Cebolinha. No lance seguinte Pedro mandou a bola na trave. O time carioca voltou a balançar a rede aos 34 minutos, com Arrascaeta, que recebeu assistência de Pedro. Três minutos depois, foi a vez do camisa 9 marcar, o primeiro em seu retorno aos jogos (após se recuperar da lesão no joelho esquerdo).

O gol de Pedro, aliás, saiu após uma falha de Hugo Souza. Os torcedores flamenguistas aproveitaram para provocar o ex-jogador do clube, gritando o seu nome.

A pressão rubro-negra seguiu no segundo tempo. Logo aos dois minutos, Arrascaeta, com o pé esquerdo, mandou a bola no travessão do gol de Hugo. Com a ampla vantagem no marcador, o Flamengo buscou trabalhar a bola, enquanto o Corinthians encontrou dificuldade para sair em contra-ataque.

Aos 14 minutos, De La Cruz, em tabelinha com Pedro, quase marcou o quarto gol rubro-negro. O quarto, no entanto, saiu aos 33'. O árbitro marcou pênalti de Coronado em Arrascaeta, após auxílio do VAR. O atacante bateu forte e ampliou.

