Danilo enaltece 'dedicação e seriedade' do Flamengo e convoca torcida para decisão

Com cobranças dos torcedores, o Flamengo venceu o Madureira por 3 a 0 na noite deste domingo (22), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. No Maracanã, os jogadores tiveram que lidar com as críticas dos rubro-negros, que chamaram o time de "sem vergonha". Após a partida, o zagueiro Danilo comentou o cenário, explicou o motivo pela comemoração mais fechada dos atletas e ressaltou a seriedade do grupo. O jogador também convocou os flamenguistas para a decisão da Recopa.

- Tenho certeza que era um reconhecimento do momento. Não era para fazer festa, era nossa obrigação vencer o jogo. O que posso dizer sobre o jogo é nossa dedicação e seriedade. É o entendimento do momento, sabemos que é um momento decisivo na quinta. O que me chateia é ouvir que a torcida do Flamengo só vem na boa, eu não concordo com isso. Na quinta-feira espero um Maracanã bem quente e que empurre o time - iniciou Danilo, do Flamengo.

Danilo durante Madureira x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

- O jogo de hoje servia para que a gente vencesse, recuperasse a fluidez do jogo. Não existia outro resultado, com todo o respeito ao adversário, que não fosse a vitória pelo nível dos jogadores, por todo nosso investimento... A gente sabe como funciona. A gente quer dar uma resposta primeiro para o torcedor e depois para nós próprios. Vale um troféu (contra o Lanús), eu nunca ganhei essa competição e quero levantar. O Flamengo é do povo e, enquanto o povo estiver insatisfeito, em campo as coisas vão ser difíceis. A gente precisa de uma vez por todas recuperar a sinergia - completou o defensor do Flamengo.

Jogo decisivo do Flamengo, de Danilo

Após a partida contra o Madureira, em que o Flamengo entrou em campo com um time alternativo, o Rubro-Negro encara o Lanús na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, o time de Filipe Luís precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Um triunfo por dois gols ou mais dá o título ao Rubro-Negro.

