Filipe Luís sobre Flamengo x Lanús: 'Retomar comunhão com o torcedor'

Logo após a vitória por 3 a 0 sobre o Madureira nesse domingo (22), o técnico Filipe Luís projetou o confronto decisivo da próxima quinta-feira (26), entre Flamengo e Lanús, que vai apontar o campeão da Recopa Sul-Americano. Mais do que buscar o título, o treinador quer que o time rubro-negro faça uma partida excepcional para resgatar a confiança do torcedor.

Nesse domingo, parte da torcida vaiou o time antes mesmo do início da partida. Os apupos se repetiram na saída para o intervalo, quando o Flamengo apenas empatava sem gols com o Madureira. A boa exibição no segundo tempo e o placar construído fizeram o clima mudar ao final da partida, quando a torcida cantou que "quinta-feira é guerra".

— Ninguém gosta de perder, muito menos performar abaixo, mas soubemos rapidamente que tínhamos que virar a chave, porque é possível reverter — disse Filipe Luís, sobre a derrota por 1 a 0 no jogo de ida.

— Esse grupo já fez isso, e eu acho que precisa disso para retomar essa nossa confiança, retomar nossa energia e a comunhão com o torcedor. Fazer um grandíssimo jogo na quinta-feira, com o apoio do nosso torcedor, e reverter essa situação.

O treinador, porém, ressaltou que espera um confronto duro com os argentinos. Ele lembrou o retrospecto recente do Lanús contra equipes brasileiras, e comparou o estilo de jogo do time ao do Estudiantes, que no ano passado impôs dificuldades ao Flamengo nas quartas de final da Libertadores.

— (O Lanús) é o campeão da Sul-Americana, um time que eliminou várias equipes brasileiras, até mesmo na final ganhou de uma equipe brasileira (Atlético-MG). Não é uma equipe fácil de jogar. Foi muito parecido com o jogo com o Estudiantes, na casa dos Estudiantes no ano passado. Até a forma de jogar, a forma de propor, de defender, tem bastante coisa similar, e esse jogo incomodou a gente — comparou Filipe Luís. Apesar disso, o treinador do Flamengo disse que o adversário não lhe traz preocupações.

— Eu não foco no que me preocupa, eu foco no que eu posso fazer para ajudar os jogadores a fazerem uma performance espetacular, porque eu não tenho nenhuma dúvida: com o Maracanã lotado, podemos reverter essa situação.

Flamengo e Lanús voltam a se enfrentar esta semana para definir o campeão da Recopa (Foto: Divulgação/Flamengo)

