Reunião no Ninho do Urubu e gols sem festa; entenda os bastidores do Flamengo

A vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Madureira neste domingo (22) contou com um cenário conturbado no Maracanã. Antes e durante o confronto de ida da semifinal do Campeonato Carioca, torcedores do time carioca criticaram os jogadores. A cobrança, no entanto, já vinha acontecendo, principalmente internamente no Ninho do Urubu. O Lance! detalha o cenário.

Segundo informação do "Ge", confirmada pelo Lance!, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, esteve no Ninho do Urubu no sábado para uma reunião com José Boto, diretor de futebol, e Filipe Luís, técnico rubro-negro. Posteriormente, o mandatário também se reuniu com os jogadores.

A conversa foi motivada pelo atual momento do Flamengo, que não começou o ano bem. A cúpula rubro-negra entende que, uma vez que conseguiu manter os principais jogadores/pilares do elenco, além de buscar reforços, como Lucas Paquetá e Vitão, a expectativa era por resultados melhores.

Internamente, o entendimento é de que o planejamento para essa temporada pesou para que os jogadores não atingissem, neste momento, a forma física esperada. Vale destacar que, após um início ruim no estadual com a equipe de juniores, o elenco principal teve a estreia antecipada. Entretanto, é necessário dar uma resposta em campo.

Na próxima quinta-feira, o Flamengo recebe o Lanús no Maracanã. Após derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Rubro-Negro precisa buscar a vitória para conquistar a taça da Recopa Sul-Americana. A conquista amenizaria o cenário turbulento. Em 2026, o time carioca já tem um vice-campeonato, na derrota para o Corinthians na Supercopa Rei.

Ida de Bap ao Ninho do Urubu

Em discurso adotado durante a sua campanha à presidência do Flamengo, Bap deixa a responsabilidade da pasta de futebol nas mãos do português José Boto. Mas, é verdade que, quando necessário, o presidente vai ao Ninho do Urubu para ponderar alguns pontos, como o atual momento.

Além disso, ele também participou, recentemente, das tratativas pelo retorno de Lucas Paquetá. Ou seja, mesmo que de longe, o mandatário segue atento ao cotidiano rubro-negro.

Bap e Willeman, presidente e vice do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Cobranças da torcida no Maracanã

O clima interno reflete a cobrança dos torcedores. Antes do jogo começar e durante o intervalo, gritos de "time sem vergonha" foram entoados pelos rubro-negros. Em campo, os jogadores optaram por não comemorar os gols com a torcida. Segundo Danilo, isso se baseia por um "reconhecimento do momento".

- Eu tenho certeza que era um reconhecimento do momento. Não era para fazer festa, era nossa obrigação vencer o jogo. O que posso dizer sobre o jogo é nossa dedicação e seriedade. É o entendimento do momento, sabemos que é um momento decisivo na quinta. O que me chateia é ouvir que a torcida do Flamengo só vem na boa, eu não concordo com isso. Na quinta-feira espero um Maracanã bem quente e que empurre o time - afirmou Danilo, na zona mista do Maracanã.

Na coletiva de imprensa, o técnico Filipe Luís explicou que o time precisa de "carinho", mas que isso não é algo factível de se pedir.

- Sobre as vaias, a gente entende. Os jogadores precisam de carinho, mas não podemos pedir isso. Os jogadores precisam mostrar em campo. A gente está carente, digamos, mas por culpa nossa. É difícil quando está nesse ambiente fazer as ações - disse Filipe Luís em coletiva de imprensa.

Filipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

