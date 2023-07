Fluminense e Flamengo medem forças neste domingo (16), no Maracanã, às 16h, em confronto direto dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Na atual edição, ambas as equipes figuram entre as maiores médias de dribles. Enquanto o Fluminense lidera o ranking, com 14,5 por partida, o Flamengo é o quinto no quesito, com 12,6. Os dados são do site SofaScore, especialista em estatísticas.