Flamengo homenageia Garotos do Ninho campeões do Mundial Sub-20

Os jogadores da equipe sub-20 do Flamengo, que conquistaram o bicampeonato do Mundial de Clubes Sub-20, foram homenageados na manhã desta sexta-feira (29) pelo clube. A cerimônia foi realizada em um dos campos do Ninho do Urubu e contou com a presença de membros da diretoria, comissão técnica e atletas do elenco profissional.

Durante o evento, o diretor de futebol José Boto destacou o peso da conquista e o potencial dos jovens rubro-negros. Em discurso, ele reforçou a importância de manter o foco:

- É isso que dá força para continuarem uma trajetória que ainda está só começando. Muito obrigado a todos que participaram. Isso é apenas o início de um trabalho longo e difícil, rumo ao nosso verdadeiro objetivo: títulos maiores no profissional. Contamos com todos vocês para isso.

Presença do elenco principal

Além da diretoria, dois representantes do time profissional também fizeram questão de homenagear os campeões: o atacante Bruno Henrique e o técnico Filipe Luís. Ambos reforçaram a importância do momento e incentivaram os jovens a seguirem se dedicando.

- Parabéns pela conquista do Mundial, um título de muita importância. Isso mostra a força do grupo que o Flamengo tem na base. Que vocês não parem por aí — continuem se dedicando. Muitos já treinam com a gente no profissional e mostram qualidade e força de vontade. No momento certo, tenho certeza de que alguns de vocês estarão aqui para nos ajudar - afirmou Bruno Henrique.

Bruno Henrique discursa para elenco sub-20 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Já o técnico Filipe Luís, que esteve presente no Maracanã durante a final, compartilhou sua emoção:

- Eu estava lá com minha família e vivi um momento único, uma virada no último minuto... Foi épico, uma vitória do Flamengo de verdade. Mas como o Bruno falou: não pode parar por aí. O mais importante vem agora — o próximo passo, onde tudo afunila no futebol. Usem esse troféu como combustível. A caminhada de vocês ainda tem uma história bonita pela frente.

Como foi a decisão do Mundial de Clubes Sub-20

O Flamengo conquistou o bicampeonato mundial sub-20 ao vencer o Barcelona, no último sábado (24), no Maracanã. A final foi emocionante: empate por 2 a 2 no tempo normal, com gols marcados por Lorran e Iago para o Rubro-Negro. Nas penalidades, o time comandado por Bruno Pivetti levou a melhor. A partida teve clima de decisão e contou com cerca de 45 mil torcedores presentes no estádio.

Essa foi a segunda conquista consecutiva do Flamengo no torneio. Em 2024, o time havia vencido o Olympiacos, também no Maracanã, por 2 a 1 de virada, levantando o troféu pela primeira vez.