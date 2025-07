O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo (27), pelo Brasileirão. O zagueiro Léo Ortiz, do rubro-negro, foi o autor do gol após cruzamento de Luiz Araújo. Na saída de campo, Ortiz comemorou a retomada da liderança e deu méritos a Rodrigo Caio – ex-jogador do Mengão e agora integrante da comissão técnica de Filipe Luís – pelo sucesso nas bolas paradas ofensivas, responsáveis por muitos gols nas últimas partidas.

— O Rodrigo é um especialista nisso [trabalho com bolas paradas]. Ele nos motiva muito e pede muita concentração na hora desses momentos porque sabe da importância disso. A gente vem trabalhando, lógico que com a quantidade de dias que a gente tem entre jogos não dá para trabalhar muito no campo, mas ele passa muito lance, muito vídeo. Isso ajuda a gente lá dentro — disse Léo.

Léo Ortiz disputa lance com Hulk jogador do Atletico-MG durante partida do Brasileirão 2025. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

Ao lado do zagueiro, Matías Viña também falou ao sair do gramado. De volta ao time titular depois de 11 meses em função de lesão no ligamento cruzado, o uruguaio celebrou a sua condição física e os três pontos:

— Feliz primeiro pela vitória, por esse cara aí que fez o gol [Léo Ortiz]. Estou muito feliz pela volta. É difícil a recuperação de mais de 10 meses, ficar muito tempo fora. É um processo difícil que poucos jogadores passam e sabem o que é o sofrimento fora, então é aproveitar o momento agora que estou de volta e desfrutar cada momento — falou Viña.

Léo foi solidário ao companheiro e exaltou a força do atleta:

— É realmente muito difícil. Eu passei por uma lesão de cruzado um tempo atrás, a dele foi bem mais complicada e a gente vê ele todos os dias trabalhando e se dedicando para se recuperar e estar de volta. A gente sabia o quanto ele queria estar dentro de campo e o quanto faz falta isso para ele — finalizou.

