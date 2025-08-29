Arrascaeta é homenageado pelo Flamengo após bater recorde de assistências no Brasileirão

Ídolo da torcida rubro-negra, Arrascaeta recebeu uma homenagem especial do Flamengo nesta sexta-feira (29), no Ninho do Urubu. O meia uruguaio se tornou oficialmente o jogador com mais assistências da história do Campeonato Brasileiro, ultrapassando nomes lendários do futebol nacional.

Durante uma cerimônia realizada na sala de imprensa do CT, o camisa 10 foi agraciado com uma placa comemorativa entregue pelo diretor de futebol José Boto, em reconhecimento ao marco histórico alcançado com a camisa do Flamengo.

Com 78 assistências, Arrascaeta deixou para trás nomes como Marcelinho Carioca, Edmundo, Dudu, Pelé, Zico e Éverton Ribeiro. O número reforça a importância do uruguaio não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro.

Arrascaeta na partida entre Flamengo e Mirassol (Foto: Divulgação/Flamengo)

Veja o ranking atualizado de assistências na história do Brasileirão

Arrascaeta – 78

Marcelinho Carioca – 77

Edmundo – 73

Dudu – 68

Éverton Ribeiro e Gustavo Scarpa – 64

Pelé – 63

Zico – 62

Trajetória vitoriosa

Desde que chegou ao Flamengo em 2019, vindo do Cruzeiro, Arrascaeta se firmou como um dos principais meio-campistas do país. Além do talento para os passes, o uruguaio também é conhecido pela capacidade de decidir jogos importantes — sendo peça fundamental nas conquistas da Libertadores (2019 e 2022), além de dois títulos brasileiros (2019 e 2020) e diversas taças estaduais e nacionais.

O jogador segue como titular absoluto da equipe comandada por Filipe Luís, vivendo mais uma temporada sólida e sendo peça-chave na briga pelo título do Campeonato Brasileiro de 2025.